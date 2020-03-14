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Tekirdağ adliyesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

14.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Tekirdağ adliyesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Özel kıyafetli ekipler, mesai bitiminden sonra Tekirdağ Adalet Sarayı'nda ilaçlama yaptı.
Ekipler, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

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