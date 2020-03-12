TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır
Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
12.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:04
Akşener: Türkiye 'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)
'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ 'ın Kapaklı , Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.
Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, bugünkü Tekirdağ programını tamamladı.
'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ 'ın Kapaklı , Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.
Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, bugünkü Tekirdağ programını tamamladı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner