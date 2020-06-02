TEKİRDAĞ Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi

Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildiMISIR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi.

02.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:47
Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi
MISIR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan Türk vatandaşı Kader Biçer'in yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından Biçer'in eşi Veli Biçer'de de koronavirüs belirtilerine rastlanıldı. Biçer'in çocukları Ensar, Ebrar ve Erva, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak, anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını istedi.
Çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Diplomatik yazışmaların yapılması sonrası Biçer ailesini almak için Kahire'ye bir ambulans uçak gönderildi. Biçer ailesini alan ambulans uçak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı. Aile üyeleri, ambulans uçaktan, ambulanslarla alınıp, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. TEKİRDAĞ Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır’dan ambulans uçakla getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kahire, Güncel, Haber

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