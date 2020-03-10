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TEKİRDAĞ Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttuTEKİRDAĞ'da apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

10.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:56
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
TEKİRDAĞ'da apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katındaki Münir Karaca'ya ait evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, dumanlar kısa sürede daireyi sardı. Komşuların da yardımı ile dışarı çıkarılan ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İki araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkondan daireye girip, mutfak bölümünden başlayan yangına müdahale ettiler. Ekipler yarım saatlik çalışmadan sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. TEKİRDAĞ Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler : Barbaros Mahallesi, Süleymanpaşa, Güncel
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