Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TEKİRDAĞ Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar - Haberler

TEKİRDAĞ Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar

Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlarTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılmaya başlandı.

21.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:28
Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılmaya başlandı.
Çorlu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, istasyona gelen tüm araçların iç ve dış dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz yaptı. İstasyon Genel Koordinatörü Erman Ayhan, projeye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, " Ülkemizde yaşanan virüs nedeniyle bir sorumluluk projesi planladık. Kısa sürede 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Bununla ilgili olarak hedefimiz 10 bin araç. Bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var bu bizi mutlu etti. Bunu ticari amaçla yapmadık. Amacımız önce insan sağlığı toplum sağlığı bir faydamız olsun. Bir etkimiz olsun istedik" diye konuştu.
Aracını dezenfekte ettiren sürücüler ise, uygulamanın virüsle mücadelede yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TEKİRDAĞ Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

TEKİRDAĞ Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar
Etiketler : İstanbul, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Camiler için alınan önlemin ne kadar doğu olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğu olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber Serdivan'ın her noktası dezenfekte ediliyor - Haber Nevşehir Belediye Başkanı Arı, pazar yerini yıkadı - Haber Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading