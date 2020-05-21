TEKİRDAĞ Arjantin ve Brezilya'dan gelip karantinada kalan 145 kişi evlerine gönderildi

Arjantin ve Brezilya'dan gelip karantinada kalan 145 kişi evlerine gönderildiARJANTİN ve Brezilya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında gelerek Tekirdağ'da karantina altına alınan 145 kişi 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

21.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:55
Arjantin ve Brezilya'dan gelip karantinada kalan 145 kişi evlerine gönderildi
ARJANTİN ve Brezilya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında gelerek Tekirdağ'da karantina altına alınan 145 kişi 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Karantinada kalanlar arasında bulunan ünlü Youtube'lar Kafalar grubu üyeleri ile Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takım oyuncusu Polina Rahimova, kendilerine gösterilen ilgide büyük memnunluk duyduklarını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Brezilya ve Arjantin'den uçakla Türkiye'ye getirilip, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 145 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından bu akşam saatlerinde evlerine gönderildi. KAFALAR GRUBU: MEMNUN AYRILDIK
Karantinada kalanlar arasında bulunan ünlü Youtuber'lar Kafalar grubu üyeleri Fatih Yasin, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını söyledi. Grup üyelerinden Fatih Yasin, "Yaklaşık bir 14 gündür devletimizin bize tahsis etmiş olduğu odalarımızda kaldık. Çok memnunduk buradaki bütün ekip arkadaşlarımız, bizlerle beraber kalan bütün misafirlerimiz hepsi çok özverili ve iyi bir şekilde davrandılar ve dikkat ettiler. Hepimiz negatif çıktık neredeyse ve herkese çok teşekkür ediyorum. Burada emeği olan ve bize her zaman destekleyen arkadaşlara da buradan tebrik ederim, teşekkür ederim sağ olsunlar. Evimize geçeceğiz ilk önce bir haftalık bir dinlenme sürecimiz olacak, çünkü bir alışmamız lazım biz buraya alıştık. Yadırgayacağız birazcık evimizi muhtemelen, evimize geçtikten sonra projelerimizi yazıp çalışmaya başlayacağız. İnşallah biran önce bu pandemi sürecini de atlatmış oluruz" dedi. Bilal Hancı ise, "Yani telefon, internet bulandan Allah razı olsun. Çok sıkıcı bir süreç geçmedi benim için. Hem kafamızı dinledik hep beraber, zaten yoğun bir iş temposundan çıkmıştık. Arkadaşlarımızla beraber bu zamanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Artık bundan sonra kendi işimize yoğunlaşacağız. Burada her şey çok iyiydi, Fatih'in dediği gibi. Allah'a şükür bir belirti de olmadı. Testimizde negatif çıktı herş ey çok iyi. Bütün yurt çalışanlarına, Brezilya'dan buraya kadar emeği olan bütün çalışanlara, yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Azerbaycan Kadın Milli Voleybol takımı oyuncusu Polina Rahimova da, karantina süresi dolup, evine gidenler arasında bulunuyor. Rahimova, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Çok güzeldi teşekkürler, her şey iyi. Çok teşekkürler başkanlar. Ben şimdi evime gideceğim, teşekkürler" dedi.
Evine gidenlerden Atilla Suat, su fabrikası kurduğu Libya'dan geldiğini belirterek, "Kendi şirketim var orada, makinelerimizi kendimiz yapıyoruz. Oralarda su fabrikaları kuruyoruz. Orada karantinada kalmadım da zorda kaldım, uçak yoktu. Ben oraya gittikten sonra iki gün hemen uçaklar yasaklandı o yüzden de orada kaldım uzun süre. İyi geçti burada, ben gitar çalıyorum biraz, hobilerim var onlarla gün geçirdim" dedi. TEKİRDAĞ Arjantin ve Brezilya’dan gelip karantinada kalan 145 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Arjantin, Tekirdağ, Brezilya, Güncel, Haber

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