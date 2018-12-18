Tekirdağ Askeri Araç Seyir Halinde Alev Aldı

Tekirdağ
'da Beşiktepe kışlasından çıkış yapan askeri sivil araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği araç, kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait askeri sivil araç, Beşiktepe kışlasından çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün kenara çekip içinden indiği araca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Tekirdağ
Kaynak: DHA