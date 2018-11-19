Tekirdağ Astrolog, Kazada Yaşamını Yitirdi

Astrolog, kazada yaşamını yitirdi (2)
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ünlülerin astrologu Egemen Töreli
'nin (51), Merkez
Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut ile Töreli'nin arkadaşları ve dostları katıldı. Töreli, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralı olarak kurtulan kamyonet sürücüsü M.T.'nin Çorlu Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Merkez,Tekirdağ,Egemen Töreli,Çorlu
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:11