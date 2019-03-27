Tekirdağ Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın İlçelerinde Esnafı Ziyaret Etti

Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ ilçelerinde esnafları ziyaret ettiDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, esnafları ziyaret etti, deri fabrikası işçileriyle yemek yedi.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam partisinin düzenlediği mitinge katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, miting öncesinde Çerkezköy ilçesinde temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mülayim Kuru, İlçe Başkanı Ümit Kök ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Süleyman Kozuva ile birlikte Kızılpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve bol bol fotoğraf çektiren Çavuşoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Mahalleden ayrılan Çavuşoğlu, seçim otobüsü ile ilçe merkezine giderek Belediye Meydanı'nda bulunan seçim ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Canlı yanından Antalya Korkuteli'ndeki mitinge bağlanan Çavuşoğlu, Sizlere Çerkezköy'den hitap ediyorum. Sizlerle olmak isterdim. Çalışmalara katılmak için geldik. Tekirdağ milletvekilleri, il başkanı ve ilçe başkanları adaylarımızın tüm kardeşlerimizin sizlere selamı var. Orada bulanan tüm arkadaşlarımıza, Ömer İşlek kardeşimize sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu gece Korkuteli'nde olup çorba ve çay içmeye geleceğim. Telafi etmek istiyoruz. Ömer İşlek'e sahip çıksınlar. Cumhur İttifakı'nın Korkuteli'ndeki adayı Ömer İşlek'tir. Hepimiz arkasındayız. Enerji bakanımız sizlere müjde verdi. En kısa zamanda doğalgazı ilçemize getireceğiz dedi.Seçim ofisinde partililer ile birlikte çay içen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ergene ilçesinde bir deri fabrikasına giderek, işçilerle yemekte yedi. Çavuşoğlu, ardından da Muratlı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.