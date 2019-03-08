Tekirdağ Bakan Dönmez Bağımsız Enerji Kaynaklarına Ulaşmaya İhtiyacımız Var-2

Kaynak: DHA

Bakan Dönmez Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız varTekirdağ'da konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, Şimdi biz denizde, karada petrol, doğalgaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye petrollere sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak dedi.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Dönmez'i, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve partililer karşıladı.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Dönmez, burada bir restoranda 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda kadınlara karanfil dağıttı.Yaklaşan yerel seçim çalışmaları kampanya kapmasında 15 gündür alanlarda olduklarını belirten Bakan Dönmez, Hemen hemen gittiğimiz her yerde ilgi ve alaka ile karşılaşıyoruz. Ama özellikle kadınların ilgisi bu seçime olan teveccühleri erkeklere oranla bir tık daha yukarıda. Kadın kollarımız büyük bir fedakarlık ile bu hizmetleri yapıyorlar. Onla olmasa herhalde bugünkü başarı eksik olurdu. Kadınlarımızın, annelerimizin zaten bizim kültürümüzde ve inancımızda yeri muazzam. Biz cenneti annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir milletiz dedi.'ESKİYE NAZARAN AZALMAKLA BİRLİKTE HALA SONLANAMADI'Bakan Fatih Dönmez, zaman zaman toplumunda kadına karşı şiddet uygulamalarına şahit olduklarını ifade ederek, şunları söyledi Eskiye nazaran azalmakla birlikte hala sonlanamadı. Üzülerek söylüyorum, burada eğitim faktörü de çok önemli bir konumdadır. Yani eğitilmiş insanlardan da bu şiddeti kadınlarımız görebiliyor. Dolayısıyla eğitimin bu işte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bizim özümüze kültürümüze dönerek özellikle kadınlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı ayrım yapmaksızın, nasıl davranacağımızı öğrenmemiz gerekiyor.'KADINLAR, TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM VE DNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ'Kadınların, 21'inci Yüzyıl Türkiye'sinde değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, Benim makamım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha çok erkeklerin sıkça çalıştığı bir alan. Ama ofislerimiz yetersiz kalıyor. Nitekim geçtiğimiz yılda o zaman Enerji Bakanlığı'nda müsteşardım. Ondan da pozitif ayrımcılığı nasıl yapabiliriz. Kadınları biraz daha yönetim de görme imkanı olabilir mi diye, evet birkaç atamamız oldu ama hala yetersiz. Birazda bu kadınlarımızın çekimser davranmasıyla alakalı. Nitekim geçtiğimiz yıl farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de enerji üreten kadınlar programı düzenlendik ve çok fazla ses getirdi. Bu sene ayın 14'de bunun ikincisini yapacağız. 6-7 başlıkta ödül vereceğiz. Çok sayıda başvuru var. Ben de merakla bekliyorum diye konuştu.'ENERJİSİZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUZ'Elektriksiz ve enerjisiz bir hayatın düşünülemeyeceğini belirten Bakan Dönmez, Japoncada enerjinin karşılığı hayat. Bugünde baktığımızda enerji, toplumun hem iktisadi hayatında hem de sosyal hayatında en temel unsurlarından birisi. Hangi coğrafyada olursanız olun hükümetlerin en önemli unsurlarındandır. Enerjisiz bir hayatı düşünemiyoruz. Şuanda belki elektrikler kesilse güneş enerjisi ile toplantıya devam edebiliriz ama hava karardığında bunu yapma imkanımız olmaz. 2 binli yılların başında elektrik tarafında da doğalgaz tarafında da sorunlarla boğuşan bir Türkiye vardı. Kabaca 100 birim elektrik tüketiyorsunuz ama 70-80 birim elektrik üretiyorsunuz. ya ülkenin yüzde 30'unu karanlığa gömeceksiniz, ya da bu yüzde 30'u il il, ilçe ilçe paylaştırarak günün belli saatlerinde enerjisiz kalacaksınız. Eğer fabrikada çalışıyorsanız sanayiniz makineleriniz stop edecek. Elektriğin gelmesini bekleyeceksiniz. O Türkiye'den, bugün bu Türkiye'ye geldik. 30-32 bin megavat kurulu güç 89 bin megavata ulaştı'BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA ULAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'Bakan Fatih Dönmez, son birkaç yıla kadar elektriğinde ithal edildiğini hatırlatarak, Evet birinci enerji kaynakları açısında Türkiye dışa bağımlı. Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 7-8'ini üretebiliyoruz. Doğalgaz yüzde 2-3. Var gücümüzle de arıyoruz. Bir sloganımız var, 'varsa bulacağız'. Geçen sayın cumhurbaşkanımız da güzel bir söz kullandı. 'Bulanlar ancak arayanlardır'. Şimdi biz denizde, karada petrol, doğalgaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye petrollere sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak. Biliyorsunuz şuanda Fatih Sondaj Gemisi, Antalya'da sondajına devam ediyor. 2'nci gemiyi de aldık. İsmini 'Yavuz' koyduk. Oda önümüzdeki bir kaç ay içerisinde Akdeniz'in sondajlarına devam edecek. Dünyada bu özellikte en gelişmiş özelliklerine sahip 16 gemiden 2'si bizim. 2 tanede araştırma yapan gemimiz var. Bu gemilerimizle önce röntgenini çekiyoruz. Denizin altında ne var diye. Havada 2 uçağımız var, yol dizi görüntüleme işi yapıyor. Yüzde 80-85'ini bitirdik. Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihte bir rekor kırdı. 1 milyon 500 metrelik sondaj yapıldı. Anadolu'yu delik deşik ediyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak için ne var, ne yok bilmek zorundayız. Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var. 2 binli yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve o büyükşehre bağlı 50 ilçede doğalgaz kullanımı vardı. Bugün 81 ilin 81'ininde de doğalgazı görüyoruz. 50 olan yerleşim biriminin sayısını 510'a çıkarttık. Yaklaşık 50 milyon vatandaş doğal gaz kullanıyor. Onlardan biriside Tekirdağ. Artık hava kirliliği sorunlarıyla boğuşmuyoruz. 2 binli yıllardan önce birçok şehrimizde maskesiz sokağa çıkılmıyor, 'hasta olursunuz' deniyordu. Türk halkı hizmetlerin en güzeline layık. Siz bize destek olduğunuz müddetçe bizde gece gündüz çalışırız dedi.'KAPALI'DAKİ GAZIN FİZİBİLİTESİYLE ALAKALI OLUMSUZ SONUÇ ÇIKTI'Yerli üretimi ekonomiye kazandırmada birçok proje geliştirdiklerini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi Kömürü tabi sadece sobalarda, kaloriferlerde değil biz santrallerimizde de elektrik üretim amaçlı kullanıyoruz. Türkiye'de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18-19 milyarlık bir gurur elde ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde bir rekor kırdık. bunun arkası yüzlerce yıl önce çıkar. Biz bir taraftan da kömür ithal ettik. Her yıl yurt dışına 3-4 milyarlık. Onun için daha çok geldik, daha çok yenilebilir kaynaklara öncelik vermek maksadıyla bazı projeler geliştirdik. Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin megabaytlık termik santral projesi kurduk ve bunu sağladık. Bunlardan bir kaçı Trakya bölgemizde. Çalıştığımız projelerden bir tanesi de Çerkezköy- Kapaklı bölgesinde. Fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle alakalı olumsuz bir sonuç çıktığı için bu projeyi yapmaktan vazgeçtik. Bunu değerli Çerkezköy halkı ve değerli kapaklı halkına özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu zaman zaman çok dile geliyor, herhangi bir polemiğe girmeye gerek kalmadı. Gelinen son noktayı sizinle paylaşmak istedimBakan Dönmez, daha sonra Cuma namazını kılmak üzere, Mevlana camine geçti.