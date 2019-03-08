Tekirdağ Bakan Dönmez Bağımsız Enerji Kaynaklarına Ulaşmaya İhtiyacımız Var

Kaynak: DHA

Bakan Dönmez Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var (2)SEÇİM BÜROSU AÇTIEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seçim bürosu açtı. Açılışta konuşan Dönmez, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda üç şeyle mücadele etti. Bunlar çöp, çamur ve çukurdur. O dönemlerde yolsuzluk ve susuzluk ile mücadele etti. Kısa süre içinde üstesinden geldi. Uyduruk mahkemelerle siyaset dışına atmaya çalıştılar. Kağıtla mahkum ettiler ama milletin vicdanına mahkum edemediler. Muhtar olamaz diyorlardı. Rabbim buna müsaade etti. Halkımız her zaman destek verdi. Cumhurbaşkanı oldu. Sadece ülkesinde değil, bölgesinde dünyada sözü dinlenen ve saygı duyulan bir lider oldu dedi.Çerkezköy'ün doğalgaz kullanımı sayesinde temiz havaya kavuştuğunu belirten Bakan Fatih Dönmez, Bazı belediye başkanları doğalgazı biz getirdik diyorlar. Elektrik ve doğalgaz işi hükümetin işidir. Biz izin vermezsek gelmesi de imkansızdır. Bu hizmetlerin karşılığında hükümetimiz sizlere bunları getirdi. O dönemlerde hastanelerimizde kuyruklar vardı.Şimdi ise beş yıldızlı otel gibi hastaneler yapıldı. Muayene sistemi ile ilacınız elektronik ortamlarda hazırlanıyor. Eczaneye gittiğiniz zaman ilacınızı alıp hemen tedaviye başlıyorsunuz. Türkiye'de ortalama insan ömrü uzadı. Erkeklerde 75, kadınlarda 80 üstü oldu.Neredeyse batı ülkelerinde ortalama insan ömrüne yakın rakamlar. Sağlık ve sosyal hizmetlerini getirmezseniz bunlar olmaz. Sizler bunları unutmayınız ve etrafınıza da hatırlatınız diye konuştu.