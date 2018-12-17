Tekirdağ Bakan Yardımcısı Nebati Türkiye, Dünyanın Önemli İlgi Alanlarından Birisi Haline Geldi

Bakan Yardımcısı Nebati Türkiye
, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline geldi
Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
, Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tekirdağ
'da iş adamlarıyla bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Nureddin Nebati, 16 yılda Türkiye'nin büyük değişim gösterdiğini belirterek, Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır. Adeta sessiz devrim şeklinde gerçekleştirilmiş olan bu diriliş, Türkiye'yi sadece vatandaşlarını mutlu eden bir konumda değil. Aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın önemli ülkelerinden birisi olmasına sebep oldu. Türkiye gerçekten önemli bir ülke, lider bir ülke ve bunu da özellikle sosyoekonomik alanda gerçekleştirdiği, kültürel anlamda gerçekleştirdiği ve hemen hepimizin her an karşılaştığı alanlarda tasarladığı ve gerçekleştirdiği değişimle, hak edecek bir noktaya geldi. Bugün Türkiye, erkeğiyle kadınıyla, genciyle, iş adamıyla, çalışanı ile, çiftçisi ile bir şeyin farkında. 2000 yıl öncesinde ki yaşam kalitesi ile bugün ki yaşam kalitesi değişti. Hiç kimse şunu iddia edemez, 2000 yılı öncesinde giydiği elbise ile kullandığı malzeme ile, iletişimde kullandığı bilişim teknolojisi ile bindiği araba ile, gezdiği uçakla, hızlı trenle bir fark yok diyemez. Her kes şunun farkında, soframıza çok daha çeşitli yiyecekler geldi, dolaplarımızda ki yiyeceklerin kalitesi arttı. Gittiğimiz hastanelerde ki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi ve biz daha 2000 yılı öncesinde sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımız, burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş denilen noktadan, şimdi kendi hastalarımızın, ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet uçaklarla taşındığı bir konuma geldik. Bugün geldiğimiz Türkiye'yi düşünmemiz, idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Dile getirmekten de çekinmememiz lazım, Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor dedi.
HER OPERASYON BİZİ GÜÇLENDİRDİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'ye ekonomik operasyonlar yapıldığını ifade ederek, En son olarak biliyorsunuz, 10 Ağustos da Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak
'ın sunumlarını yaptığı anda atılan twitlerle ekonomi bu defa finansal yönden çökertilmek istendi, bankalar hedef alındı. Türkiye yine bir operasyona muhatap kaldı. Ama gene unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha O günlerde dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde. Enflasyon Eylül
ayında beklentilerimizin çok çok üzerinde 6'nın üzerinde bir rakamla karşımıza çıktığı zaman yaygaralar baya bir çoğalmıştı hatırlayın. Şimdi enflasyon eksi, döviz fiyatları geldiği beklentileri bırakın, geldiği noktanın şuanda yüzde 25 altında ve piyasa özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu büyük operasyonlara karşı göstermiş olduğu cesaret ve güçle milletin, üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerine uygun bir şekilde alınarak, ne yaptı. Beyaz eşyada ÖTV'yi sıfırladık, otomobil satışlarında artışı sağlamak için ÖTV'yi indirdik, mobilya'da KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Finansal alanda bankalarla ilgili her türlü işlemler yapıldı. Sübap işlemlerinden her türlü adımlar atıldı. Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var, ve Kasım ve Aralık
aylarının sonuçları açıklandığı zaman çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bit vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa bu vücut çok güçlüdür diye konuştu.
Nureddin Nebati,Maliye,Türkiye
Kaynak: DHA