TEKİRDAĞ Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü
Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldüTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu.
16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, sabaha karşı ilçenin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, sabaha karşı ilçenin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TEKİRDAĞ Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü
Etiketler : Marmara Ereğlisi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak