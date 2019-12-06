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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:22Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Albayrak, kategorisinde Mustafa Hassona'nın, 'de çektiği " 'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde ise İsmail Duru'nun "Kapodakya'da balon keyfi" başlıklı fotoğrafını seçen Albayrak, kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesine oy verdi.

Albayrak, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını çok beğeniyorum. Geçen sene de aynı hayranlıkla izlemiştim. Haber ve yaşam kategorisindeki fotoğraflar da çok güzel. Ancak beni en çok etkileyen spor kategorisi oldu. Beytullah'ın o azim ve inancı beni çok etkiledi." dedi.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Filistin, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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