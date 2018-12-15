Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Araç Filosu Güçleniyor

Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi itfaiye faaliyetlerinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yeni ve son teknoloji araçlarla yoluna devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı altyapısını geliştirmek adına önemli bir adım atarak araç filosunu genişletti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Araç
Filosuna, itfaiyenin giremediği alanlarda yangına daha çabuk ve etkili müdahale edebilecek şekilde tasarlanan 5 adet dar alan ve arazi yangınlarına müdahale aracı kattı. Bu sayede, Tekirdağ ilçe ve mahallelerinde meydana gelen olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin ulaşımı daha hızlı bir şekilde sağlanmış olacak.
Tekirdağ itfaiyesi dünya standartlarını yakaladı
Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
İtfaiye Daire Başkanlığının çok önem verdikleri daire başkanlıklarından biri olduğunu belirterek, "Tekirdağ İtfaiyesinin müdahale seviyesi dünya standartlarını yakalamış durumda. Tabi ki bu araçların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayalım ama bizim üzerimize düşen görev her zaman tedbirli olmaktır" dedi. - TEKİRDAĞ
Araç,İtfaiye,Tekirdağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:55