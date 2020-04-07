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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere günde 5 bin maske üretimine başlandığını bildirdi.

07.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:22
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere günde 5 bin maske üretimine başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının Süleymanpaşa ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde bulunan atölyede maske üretimine başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilk etapta günde 5 bin maske üreteceklerini belirterek, "Maskeleri İl Sağlık Müdürlüğüne ücretsiz vereceğiz. Maskeler Sağlık İl Müdürlüğü tarafından steril edildikten sonra halkımıza ve personelimize ücretsiz dağıtılacak. İhtiyaç olduğu takdirde günlük kapasitemizi 15 bine kadar çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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