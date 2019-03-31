Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Tekirdağ için sandığa giden vatandaşlar, Tekirdağ Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Tekirdağ seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Tekirdağ'da kim önde? Tekirdağ seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Tekirdağ Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Mestan Özcan yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Kadir Albayrak aday gösterildi. SP'den Feti Pehlivan, BTP'den İlyas Sabancı Tekirdağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

TEKİRDAĞ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tekirdağ Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Tekirdağ Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Tekirdağ'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Tekirdağ'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Nail Yılmaz, AK Parti adına Mustafa Yel, CHP adına Kadir Albayrak aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP'den Kadir Albayrak % 45.75 oy oranı ile Tekirdağ Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti'den Mustafa Yel ise % 37.13 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Nail Yılmaz % 12.67 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.