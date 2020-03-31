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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

31.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmaları
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri, 11 ilçe belediyesi ile koordinasyon içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla şehir içi toplu ulaşımında hizmet veren araçlarını, cadde ve sokakları, parkları, meydanları, hizmet binalarını, aile sağlığı merkezlerini, eczaneleri ve toplu yaşam alanlarını özel hazırlanmış solüsyonlar ile dezenfekte ediyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının imkanlarıyla salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara psikososyal destek veriliyor.
Ayrıca Alo 153 ücretsiz danışma hattı üzerinden sosyal yardım başvurularını alıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılma alanı, etkileri ve sebep olduğu can kayıpları nedeniyle tarihe geçeceğini söyledi.
Bu tarihsel sürece tanıklık ederken herkese sorumluluklar düştüğünü belirten Albayrak, "Şunu biliyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman aşamayacağımız bir zorluk yoktur. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu, şimdi koronavirüse karşı topyekün mücadele zamanı. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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