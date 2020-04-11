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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ürettiği maskelerin dağıtımına başlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

11.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:10
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ürettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın ile mücadele kapsamında üretilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğünde sterilize edildikten sonra Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların sağlığını korumak için her türlü desteği vermeye ve yardımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Amacımız halkımızın sağlığının korunmasına yardımcı olmak. Salgınla mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Biz her zaman halkımızın yanındayız. Yeter ki vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinde kalsınlar ve kendilerini izole etsinler. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Zabıta, Güncel
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