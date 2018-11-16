Tekirdağ Büyükşehir'den E-devlet Birinciliği

Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesinin, e-devlet entegrasyonunda 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci olduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile e-devlet platformu arasında entegrasyon kuruldu ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin web altyapısı aracılığıyla "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Söz
konusu teknolojik atılımın gerçekleştirilmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi arasında e-devlet entegrasyonu kapsamında yayına aldığı içeriklerle birinci sıraya yerleşti.
Vatandaşların belediye hizmet birimlerine gitmesine gerek olmaksızın, bulundukları her yerden web ortamından e-devlet uygulamasına bağlanarak, "Sicil Bilgileri Sorgulama", "İhale Sorgulama", "Meclis Kararı Sorgulama", "Etkinlik Bilgisi Sorgulama" ve "Nöbetçi Eczane Sorgulama" ile son yapılan ilavelerle "Beyan Bilgileri Sorgulama", "Tahsilat Bilgileri Sorgulama", "Tahakkuk Bilgileri Sorgulama", "Vefat Bilgisi Sorgulama", "Mezar Yeri Sorgulama", "Hal ürün Bilgisi Sorgulama" işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir büyükşehir belediyesi olmalarına rağmen kısa zamanda her alanda büyük ilerleme kat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Halkımıza daha iyi hizmet sunmak için çağımızın sunduğu tüm teknolojik imkanları seferber ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye hizmetlerinin web ortamında e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor olması vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıran önemli bir yeniliktir. Kurum olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına yeniliklerde öncü olmaya devam edeceğiz,"