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Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Ergene'de yapıldı.

09.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:34Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı
Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Ergene'de yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ergene Belediyesinde yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı öncesinde Ergene Belediyesinin faaliyetlerini anlatan bir gösterimi sunuldu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı konuşmada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı bugün sizlerle birlikte burada yapmanın mutluluğunu duymaktayım. Faaliyet videosu sunumunda izlediğiniz gibi Ergene Belediyesi olarak kısa zamanda çok büyük işlerin altına imza attık. Yeni yılda daha büyük hizmet ve projeler geliştireceğiz. Bu proje ve hizmetlerimizi geliştirirken Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizden talep ve isteklerimiz de olacak. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Ergenemiz daha da büyüyecek ve gelişecek" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Yüksel'e doğum günü sürprizinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bütün Belediye Meclisi adına Başkan Yüksel'e nice sağlıklı günler dileyerek, kendisine çiçek takdiminde bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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