Tekirdağ-Çanakkale karayolunda denetimler gece de sürdü

TEKİRDAĞ-Çanakkale karayolunda bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanırken, jandarma ekipleri denetimlerini gece yarısı da sürdürdü. Denetimlere katılarak, sürücülere bayram şekeri ikram eden Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, "Belki evimize geç gidebiliriz ama acı haberlerin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir " dedi.9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Tekirdağ -Çanakkale karayolunda araç yoğunluğu yaşanıyor. Tekirdağ- Malkara Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini gece yarısı da sürdürdü. Jandarma ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca broşür dağıttı.Denetime katılan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, "Ramazan Bayramı bu yıl dokuz gün tatil. Aynı zamanda okullarında kapanma zamanına denk gelmesi sebebiyle yollarda çok büyük bir trafik hareketliliği var. Bu hareketlilik maalesef riskleri de barındırıyor. Her seferinde istemediğimiz üzücü olaylar meydana geliyor. Can kayıpları, mal kayıpları meydana geliyor. İçişleri Bakanlığımız her sene artarak, tedbirleri artırıyor. Bu yıl da trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirler alındı. Emniyetimiz, jandarmamız yol güvenliğini sağlıyor. Bizler de hem vatandaşlarımıza hem de sürücülerimize trafik kurallarına uymaları yönünde ikazlarda bulunuyoruz" diye konuştu.'ARTIK ACI HABER GİTMESİN'Vatandaşların kurallara uyma konusunda hassas olduğunu söyleyen Yurt, şunları kaydetti:"Neticede kurallara uyduğumuz takdirde hem memleketimize hem sevdiklerimize güven içerisinde ulaşmak, bayramı ağız tadıyla yapma imkanı var. Hassasiyetleri görüyoruz. Bundan da mutluyuz. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlerden memnun olduğunu gözlemledik. Belki evimize yarım saat, bir saat geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir diye düşünüyorum."Sürücü Osman Çörek de "Daha sık uygulama olabilir. Özellikle böyle özel günlerde, trafiğin yoğun olduğu günlerde. Emniyet kemeri olmadan yola çıkmıyoruz" dedi.

