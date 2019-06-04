Tekirdağ-Çanakkale karayolunda denetimler gece de sürdü

Kaynak: DHA

Tekirdağ-Çanakkale karayolunda denetimler gece de sürdüTEKİRDAĞ-Çanakkale karayolunda bayram tatili nedeniyle artan trafikte jandarma ekipleri gece yarısı da denetimlerini sürdürdü. Sürücülere bayram şekeri ikram edilen uygulamaya katılan merkez Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Arslan Yurt, 'Belki evimize geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir dedi.Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası Tekirdağ -Çanakkale yönünde ve çevre yolunda araç yoğunlukları yaşanıyor. Tatil yolunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri 24 saat esasına göre yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Tekirdağ- Malkara karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'ta katıldı. Jandarma ekipleri, yollarda bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli ikazlarda bulunurken, sürücülerle birlikte araçta bulunan vatandaşlara şeker, kolonya ikram edildi ve broşür dağıttı. Gece geç saatlere kadar yollardaki vatandaşlara çeşitli ikazlarda bulunan Kaymakam Yurt, yolardaki kazaların azaltılması amacıyla denetim ve tedbirlerin sıklaştırılacağını söyledi.Kaymakam Yurt, 'Ramazan Bayramı bu yıl 9 gün tatil. Aynı zamanda okullarında kapanma zamanına denk gelmesi sebebiyle yollarda çok büyük bir trafik hareketliliği var. Bu trafik hareketleri kendi içerisinde maalesef riskleri de barındırıyor. Her seferinde istemediğimiz üzücü olaylar meydana geliyor. Can kayıpları, mal kayıpları meydana geliyor. İçişleri Bakanlığımız her sene artarak, trafik kazalarındaki sayısal azalmayı sağlamak, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamak için tedbirleri artırıyor. Bu yıl itibarıyla da yollarımızda trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirler alındı. Emniyetimiz, jandarmamız tüm yol boyunca çok sayıda ekiple beraber yol güvenliğini sağlıyorlar. Bu arada bizlerde siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem vatandaşlarımıza hem de sürücülerimize trafik kurallarına uyma konusunda çeşitli ikazlarda bulunuyoruzö dedi.ARTIK ACI HABER GİTMESİNGenel manada vatandaşların da kurallara uyma konusunda hassasiyetleri olduğunda söyleyen Yurt, 'Neticede kurallara uyduğumuz takdirde hem memleketimize hem sevdiklerimize güven içerisinde ulaşmak ve bayramı da ağız tadıyla yapma imkanı var. Bu konuda hassasiyetleri görüyoruz. Bundan da mutluyuz. Vatandaşlarımızdan çeşitli araçları durdurduk kendilerine ikazlarda bulunduk. Ama genelde vatandaşlarımızın da alınan bu tedbirlerde memnuniyet duyduklarını gözlemledik. Buda bizi için güzel bir şey. Belki evimize yarım saat, bir saat geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir diye düşünüyorum dedi.Denetimden geçen sürücü Osman Çörek, 'Daha sık uygulama olabilir. Özellikle böyle özel günlerde, trafiğin yoğun olduğu günlerde ama güzel uygulamalar. Birde gizli radarlar olmazsa yeni geliyor solluyoruz. Belirtsinler ama emniyet kemeri olmadan yola çıkmıyoruzö dedi.