Tekirdağ- Çanakkale
karayolunda trafik denetimleri sürüyor
Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.
Bayram tatili nedeniyle yoğunluğu artan Tekirdağ-Çanakkale D-100 karayolunun Malkara ilçesi
kesiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığı ekipleri ortaklaşa denetimleri artırdı. Uygulamada araçlar durdurularak yolcuların yapılan GBT sorgularının ardından detaylı şekilde incelendi. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan
da uygulamaya katılarak, vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, çeşitli bayram hediyeleri verildi.
Kaymakam Karahan, planlı olarak yapılan uygulamaların, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek olduğu söyledi. Karahan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, 'Bayram tatili dolayısıyla ana arter üzerinde olmasıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip olan ilçemizde jandarma ve emniyetten olmak üzere arkadaşlarımız denetlemelerde bulunuyorlar. Ayrıca trafik ve asayiş hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Bizde onları görevleri başında denetlemekteyiz ve kendilerine başarılar dilemek için buradayız. Ayrıca yolcularımız ile sohbetlerde bulunup kendilerine de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm ülkemize de kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruz' dedi.
Kontroller sırasında uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren araç sürücüleri, bu tür uygulamaların her zaman devam etmesini istedi.
Kaynak: DHA
Güncel