Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Haberler

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

Tekirdağ-Çanakkale yolunun Malkara kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

16.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:11Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis
Tekirdağ- yolunun kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan yoğun sis Tekirdağ - Çanakkale yolunun D- 110 - 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ifade görülürken, sürücüler sis nedeniyle yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kimi araçlar dörtlü sinyal yakarak yola devam ederken bazı araçlarda sis nedeniyle yolun kenarına park ederek sisin geçmesini bekledi. Yolda trafik polis ekipleri de yoğun sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:43 Sur'da tescilli binada göçük - Haberler
01:42 Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı - Haberler
01:06 Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Haberler
00:47 Fransa'da işçi sendikası CGT'den hükümete emeklilik yaşı reformunu geri çekmesi için bir hafta süre - Haberler
00:41 Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi - Haberler
23:00 Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız - Haberler
22:24 Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok - Haberler
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır - Haberler
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Haberler
16.12.2019 02:07:33