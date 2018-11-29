Tekirdağ Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Defne
Sokak üzerinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatı katını sardı. Bina sakinleri ve mahallede panik yaratan yangına, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis
ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, alevler itfaiye ekiplerini çalışmasıyla diğer katlana sıçramadan kontrol altına alındı.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Çorlu,İtfaiye,Tekirdağ
29 Kasım 2018 Perşembe 22:10