TEKİRDAĞ Çerkezköy'de 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Çerkezköy
'de 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Tekirdag'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Volkan Uçar öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Çerkezköy- Çorlu
karayolunun Veliköy
Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Volkan Uçar'ın kullandığı 59 YL 476 plakalı hafif ticari araç, kavşakta ana yola çıkmak isteyen Ahmet Deniz idaresindeki 59 SA 4329 plakalı otomobile hazla çarptı. Şiddetli çarpışmada Volkan Uçar, hayatını kaybederken, Ahmet Deniz ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Deniz'i ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Uçar'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Çerkezköy
, Güncel