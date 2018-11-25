Tekirdağ Çerkezköy'de Fabrika Yangını Büyümeden Söndürüldü

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Çerkezköy'ün Veliköy
Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.Fabrikadan siyah dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çerkezköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında fabrikasın çatı kısmında hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma
Tekirdağ,Çerkezköy
25 Kasım 2018 Pazar 18:16