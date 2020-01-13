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Tekirdağ çerkezköy'de toprağa gömülü bulunan kişi cinayetinde 2 zanlı adliyede

Çerkezköy'de toprağa gömülü bulunan kişi cinayetinde 2 zanlı adliyedeTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikte çalışan ve 29 Aralık'tan itibaren kaybolan Afgan uyruklu soyadı belirlenemeyen Norulla'nın (27) bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömüldüğü cesedinin bulunmasıyla...

13.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:03Tekirdağ çerkezköy'de toprağa gömülü bulunan kişi cinayetinde 2 zanlı adliyede
'de toprağa gömülü bulunan kişi cinayetinde 2 zanlı adliyede
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikte çalışan ve 29 'tan itibaren kaybolan Afgan uyruklu soyadı belirlenemeyen Norulla'nın (27) bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömüldüğü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu kişi adliyeye çıkarıldı.
Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp kişinin izine rastlanılmayınca, jandarma çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Şüpheli H.K., Afganistan'dan yasadışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin kendisine bir gece alkol içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K., "Ben karşı çıkanca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp araziye gömdüm" dediği öğrenildi.
H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, dün Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkiindeki arazide yaptığı aramada öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü halde cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğü Norulla'nın gömdüğü yerin belli olması için de üzerini araç lastiği ile kapattığı görüldü. Norulla'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Afganlı H.B., ile H.K., jandarmadaki soruşturmalarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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