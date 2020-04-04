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Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs önlemleri artırıldı

TEKİRDAĞ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, koronavirüs salgını tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

04.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:37
Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs önlemleri artırıldı

TEKİRDAĞ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, koronavirüs salgını tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevinde kampüsler her gün dezenfekte edilip, personel arasında dönüşümlü nöbet uygulanırken, yeni gelen hükümlüler ise 14 gün karantina koğuşlarında tutuluyor.

Dünya ile birlikte Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Tekirdağ 'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sıkı sağlık tedbirleri uygulanıyor. Cezaevlerinin kampüsleri, her gün baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Hükümlülerin ve personelin sağlığı açısından yapılan uygulamalar kapsamında cezaevine ziyaretler tamamen kaldırıldı. Cezaevi nizamiyesine gelen araçlar kontrol edilip, maske ve eldiven kontrolü yapıldıktan sonra dezenfektan uygulanarak içeri alınırken, personel arasında da dönüşümlü nöbet uygulamasına gidiliyor.

YENİ GELENLER KARANTİNA KOĞUŞLARINA

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, cezaevlerinin günlük temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi. Demirci, "Cezaevinde günlük temizlik ve ilaçlama yapılıyor. Herkese maske ve eldiven zorunluluğu getirilmiştir. Ceza alıp buraya hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süre ile yeni gelenler orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumundaki koğuşlara verilmektedir" dedi.

'15'ER GÜNLÜK DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLDİ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumundaki ziyaretlerin de ertelendiğini ifade eden Demirci, "Koronavirüs tedbirleri açısından ceza infaz kurumundaki ziyaretler ertelenmiştir. Ayrıca kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarılmıştır. Burada toplam 5 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, koronavirüs tedbirleri bakımından ilk kampüs girişinden itibaren sıkı tedbirler uygulanmaktadır. İlk giren kişilerin ateş ölçümü yapılıyor. Ondan sonra onlar için maske ve eldiven temini yapılıyor. Cezaevinde kullanılan araçlarında günlük dezenfekten çalışmaları yapılıyor. Yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların çamaşır suyu katkılı suyla yıkanmaktadır. Bilim Kurulu'nun kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine geçildi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel
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