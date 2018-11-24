Tekirdağ Cezaevinden Firar Etti, Trafik Kazasında Öldü

Cezaevinden firar etti, trafik kazasında öldü
TEKİRDAĞ Açık Cezaevi'nde tel örgülerden atlayarak firar eden Mürsel Özer (46), durdurmak istediği bir minibüsün çarpması sonucu öldü.
Tekirdağ- Muratlı
karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevleri Kampüsü içinde bulunan Açık Cezaevi'nde hafif suçlardan hükümlü bulunan Mürsel Özer, iddiaya göre, tel örgülerden atlayarak cezaevinden firar etti. Özer, otostop yaparak bölgeden uzaklaşmak isterken, kendisini araçların almaması üzerine durdurmak için Kemal Uslu yönetimindeki 59 S 0385 plakalı minibüse hamle yapınca, altında kalarak hayatını kaybetti. Cezaevinde görevli jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cesedi savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Uslu, gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Tekirdağ
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:47