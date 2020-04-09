Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEKİRDAĞ Çorlu'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor

Çorlu'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde muhtar Aydemir Taşdemir öncülüğünde fırıncılar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan kişiler için ücretsiz ekmek...

09.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:50
Çorlu 'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde muhtar Aydemir Taşdemir öncülüğünde fırıncılar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan kişiler için ücretsiz ekmek kampanyası başlattı. Muhtar Taşdemir, "Bu uygulamayla mahallemizde bulunan yüzlerce vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.
Çorlu ilçesinin Kemalettin Mahallesi'nde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlar için muhtar Aydemir Taşdemir bir çalışma başlattı. Yaklaşık 29 bin kişinin yaşadığı mahallede, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Taşdemir, fırıncılarla konuşarak durumu anlattı. Fırıncıların olumlu yanıt vermesiyle, mahalledeki maddi durumu kötü yüzlerce vatandaşa günlük ücretsiz ekmek dağıtımı başladı.
Amaçlarının, durumu kötü olan vatandaşlara yardım etmek olduğunu söyleyen Taşdemir, "Koronavirüsün başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız mahalle muhtarlığımıza gelerek ihtiyaçları olan ekmeği söylediler. Biz de mahallemizde bulunan fırıncılarımıza gelerek durumu anlattık. Şimdi mahallemizde yüzlerce vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılamaktayız" diye konuştu.
Mahallede fırıncılık yapan Hüseyin Karakış da Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçte muhtardan gelen teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Karakış, "Muhtarımızdan böyle bir talep geldik. Koronavirüs çıktıktan sonra mağdur olan 'Vatandaşlarımız ekmek ihtiyacını karşılar mısınız?' diye sordu. Biz de fırıncılar olarak tabi ki de karşılarız diye söyledik. O günden beri de fırıncılar olarak bu olayı gerçekleştirmekteyiz" dedi. TEKİRDAĞ Çorlu’da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››TEKİRDAĞ Çorlu'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu - Haber 17:10: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Haber 17:10: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi - Haber 17:10: Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Haber 17:10: Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler