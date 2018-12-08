Tekirdağ Çorlu'da Kaçak Cep Telefonu ile Elektronik Sigara Ele Geçirildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı aldığı araçtan kaçak cep telefonu ile elektronik sigaralar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorlu ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, belirtilen aracı takibe aldı. Hafif ticari aracı ilçede durdurup aramaya alan polis, koliler içinde 73 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu,1010 adet elektronik sigara, telefon parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.olarak 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.