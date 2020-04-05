TEKİRDAĞ Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi
Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi(2)TEKİRDAĞ'DAN DA 185 KİŞİ GÖNDERİLDİÇorlu'daki yurdun ardından koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Tekirdağ il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Süleymanpaşa Yurt...
05.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:05
TEKİRDAĞ'DAN DA 185 KİŞİ GÖNDERİLDİ
Çorlu'daki yurdun ardından koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Tekirdağ il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirilen 185 kişi de karantina sürelerinin tamamlamalarının ardından bugün evlerine gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar AFAD ekiplerinin koordinasyonunda otobüslere bindirilerek, gidecekleri kentlere doğru yola çıkarıldı.
Tekirdağ il merkezi ve Çorlu ilçesinde karantinaya alınan toplam 360 kişi, sürelerinin dolmalarının ardından tümü evlerine gönderildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Yurtlar Kurumu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel