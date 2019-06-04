TEKİRDAĞ Çorlu'da polis, sürücülerin bayramını kutlayıp, uyardı

Çorlu
'da polis, sürücülerin bayramını kutlayıp, uyardı Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı
nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında polis ekipleri huzur uygulaması yaptı. Uygulama polis ekipleri vatandaşları ile bayramlaşarak trafik konusunda da uyarılarda bulundu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar aranırken sürücüler ve araç içinde bulunanları da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Yolcularla bayramlaşan polis ekipleri, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamanda durdurulan ve İstanbul
'dan Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesine giden Ercan Gelen, yapılan uyarılara teşekkür ederek, Güzel bir uygulama. Burada yapılan uyarılar son derece önemli . Kurallara uydukça kazalar olmaz. Uygulamaların sık sık olması gerekiyor. Polis
memurunun uyarısına teşekkür ediyorum. Bizim hem bayramımızı kutladı hem de bize uyarılarda bulundu dedi.
Kaynak: DHA
Güncel