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TEKİRDAĞ Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü

Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştüTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

04.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:10
Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, bir midibüs ise yolun çökmesi nedeniyle çukura saplandı.
Havı sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede dün gece başlayan ve öğle saatlerinde hızını artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kazımiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yolun çökmesiyle üzerine geçen midibüsün ön iki lastiği çukura saplandı. Midibüs gelen vinç ve iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Midibüs sürücüsü Tuncay Temel, geçtiği sırada yolun çöktüğünü söyledi. Belediye ekipleri midibüsün kurtarılmasının ardından yolda çalışma yaparak çukuru kapattı.
YOL KONTROLLERİ DEVAM ETTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ giriş ve çıkışlarında jandarmanın uygulaması devam ediyor. Yağış altında hem polis hem de jandarma ekipleri izni bulunmayan araçların geçişine izin vermezken, vatandaşları maske kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nden jandarma ve polisin seyahat belgesi kontrolü devam ediyor. Yağış nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. TEKİRDAĞ Çorlu’da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

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