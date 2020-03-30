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TEKİRDAĞ Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılarTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden seyahat etmek isteyenler, izin belgesi alabilmek için otogardaki zabıta noktasında kuyruk oluşturdu.

30.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:14
Çorlu 'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden seyahat etmek isteyenler, izin belgesi alabilmek için otogardaki zabıta noktasında kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi.
Şehirler arası yolculuk için koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmesiyle Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde belge almak isteyenler, otogara gitti. Zabıta noktasında kurulun toplanmasını bekleyenler, kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi. Grup içinden birinin, 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' diye bağırmasıyla kalabalık, mesafeli durmaya başladı. Belge düzenlenmesinin başlamasıyla grup, aradaki mesafeyi korumayınca yetkililer tarafından sık sık uyarıldı. İzin belgesi almak için gelenlerin doldurdukları belgeler kurul tarafından incelenirken, ateş ölçümleri de yapıldı.
Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için otogara belge almaya gelen Abdullah Dağcı, "İş yerimiz kapandı. Kalacak yerimiz yok, onun için memlekete gideceğim" dedi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ise "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde yola gidecek olan vatandaşlarımıza şartları tuttuğu takdirde belgeleri kurulumuz tarafından verilmektedir. Bununla birlikte ilçemizde bulunan parklar, piknik alanları da bu tedbirler kapsamında kapatılmıştır" diye konuştu.
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TEKİRDAĞ Çorlu’da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Zabıta, Çorlu, Güncel

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TEKİRDAĞ Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar
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