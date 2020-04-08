Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEKİRDAĞ Çorlu Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı bestelediTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde röntgen teknisyen olarak göre yapan ve amatör olarak müzikle ilgilenen Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele büyük özveri gösteren sağlık personeli için şarkı besteleyip, klip çekti.

08.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:29

Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde röntgen teknisyen olarak göre yapan ve amatör olarak müzikle ilgilenen Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele büyük özveri gösteren sağlık personeli için şarkı besteleyip, klip çekti. Apaydın'ı, 'Sağlıkçıyız biz' adını verip, sosyal medyada yayınladığı şarkısı büyük ilgi gördü.

Çorlu Verem Dispanseri'nde 20 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik de yapan Cahit Apaydın, koronavirüs salgınında büyük mücadele veren sağlık çalışanları için şarkı besteledi. 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısına klip çekip sosyal medyada yayınlayan Apaydın'ın şarkısı büyük beğeni topladı. Klipte vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yaparak, sağlık personelinin çalıştığı zorlu koşullardan kesitler sunan Apaydın, bestesini bu günlerde sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral ve motivasyonlarına destek olmak için yaptığını söyledi. Apaydın, "Ben 20 yıldır röntgen teknisyeniyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bestekarım, sosyal medyada bestelerim var. Bu zor günlerde benim de arkadaşlarıma bir şeyler yapmak ihtiyacı duydum, böyle bir şarkı besteledim. Arkadaşlarım moral ve motivasyona ihtiyaçları vardı onlara destek olmak istedim" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Amacının sağlık çalışanlarına destek vermek ve birlik, beraberliğe katkı sağlamak olduğunu ifade eden Apaydın,

"Sosyal medyada şarkıyı paylaştım. Gerek sağlıkçı arkadaşlarım, gerekse halktan çok güzel tepkiler geldi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini gördüm. İnşallah daha güzel olacak. İyi günler yakında inşallah. Bu salgın günlerinde, bu korona günlerinde daha çok sağlıkçı arkadaşlarımızın morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, çok büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorlar. Umarım ki halkımızın da desteğiyle evde kalarak, kimseye bulaşmayarak bu salgın günlerinden hep beraber kurtulacağız. Sağlık için varız, biz sağlıkçıyız biz"diye konuştu.

Apaydın'ın bestelediği 'Sağlıkçıyız biz' adlı şarkının sözleri:

Gece gündüz 24 hiç arama vermeden

Çalışırız gece gündüz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Gece gündüz 24 hiç ara vermeden

Çalışırız zevkle biz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emanettir canlar bize rahat olun siz

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emeğimiz feda olsun gururluyuz biz

Dağda, kırda bayırda her türlü her şartta

Görevden kaçmayız biz şiddette, savaşta

Bazen bir tahlilciyiz, bazen acilciyiz

Bizlerde sizin gibi etten kemikteniz

TEKİRDAĞ Çorlu Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Güncel

Haberin Videosu :

TEKİRDAĞ Çorlu Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TEKİRDAĞ Çorlu Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği - Haber 15:56: Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız" - Haber 15:56: Vali Dağlı: Evde kal, evde hayat var - Haber 15:56: Muğla'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması - Haber 15:56: Üniversite bölgesinde hayvanlara mama dağıtıldı - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber