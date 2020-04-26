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TEKİRDAĞ-Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılar

Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılarSOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.

26.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:24
Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılar
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri belirli bölgelerde uygulama yaptı. Sokağa izinsiz çıkanlara para cezası kesildi. Pakistan, Afganistan uyruklular ise sokağa çıkma yasağına uymayarak, halk arasında çek çek diye tabir edilen araçla çöplerden çöp topladı. TEKİRDAĞ-Çorlu sokaklarında ’çek çek’ ile çöp topladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Pakistan, Tekirdağ, Çorlu, Güncel , Haber
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