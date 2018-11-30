Tekirdağ Çorlu Trafo Patladı, Çorlu 3 Saat Elektriksiz Kaldı

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde trafo merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle ilçenin büyük bir bölümünde yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.
Nusratiye Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 19.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın gürültüsü çevrede oturan vatandaşlar arasında kısa süreli korkuya neden oldu. Patlamayla birlikte ilçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi. TREDAŞ, ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra elektrik akımı yeniden sağlandı.
Çorlu,Tekirdağ