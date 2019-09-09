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Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı

TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019'da 9 çiftin nikahı kıyıldı.

09.09.2019 17:25 Tekirdağ'da 09.09'da, 9 çift nikah kıydı
TEKİRDAĞ'da, 09.09.2019'da 9 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftlerden Murat ve Merve Tokgöz, özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 9 çift, nikah masasına oturdu. Süleymanpaşa Evlendirme ve Nikah Dairesi'nde 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru  tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine girmeye hazırlandılar. Murat ve Merve Tokgöz çifti özel günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merve Tokgöz, "Bu tarihi biz 6 ay önce düşündük. Biraz heyecanlıyız, özel gün diye bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Herkes böyle bir günü seçsin" dedi.



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Kaynak: DHA

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