Tekirdağ
'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut
(55), gece biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü (57) bıçaklayarak öldürdü. Polisin güçlükle yakaladıktan sonra tutuklanan Yakut, yaşanan olayları hatırlamadığını söyledi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesinde yaşayan ve pskilojik şizofreni rahatsızlığı bulunan İbrahim Yakut, Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye giderek burada tartıştığı sahibi ve bir müşteriyi bıçakladı. İhbar üzerine gelen polislere de direnen Yakup, yaşanan kargaşada 1 polis memuru da bıçakla yaraladıktan sonra kıraathaneden dışarıya çıkıp, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polis ekiplerinden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk'ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla Şentürk'e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Takviye gelen polis ekiplerinin de desteğiyle daire kapısı kırılarak içeriye girilmesinin ardından İbrahim Yakut, kendisini kilitlediği evin banyosunda biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra güçlükle yakalandı. Gözaltına alınan Yakut, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Yakut, ifadesinde yaşanan olaylar hatırlamadığını, aksine daireye girdiğinde ölen kişinin yerde yattığını ve kendisinin kimseye saldırmadığını söylediği öğrenildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye götürülen Yakut, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek, birden fazla kişiyi ve görevli memura mukavemet ve yaralamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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