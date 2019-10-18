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Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Kaçakçılığın her türlüsü ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele eden Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bir kısmı satışa hazır halde şişelenmiş şekilde bir ton kaçak içki ele geçirdi.

18.10.2019 15:38Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
Kaçakçılığın her türlüsü ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele eden Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bir kısmı satışa hazır halde şişelenmiş şekilde bir ton kaçak içki ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti. Yapılan fiziki takiplerin ardından operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri iki ilçedeki iki ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları baskında bir ton kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan ekipler, toplamda 4 kişiyi de ifadelerine başvurmak ve yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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