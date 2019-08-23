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Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

23.08.2019 11:16 Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi D-110 kara yolunda şüphe üzerine 66 LG 654 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 İran ve 3 Filistin uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kavakçeşme Mahallesi'nde de düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 5 sırt çantası bulundu.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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