Tekirdağ'da 122 Kaçak Göçmen Yakalandı; 17 Organizatör Tutuklandı

Kaynak: DHA

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada 7 ilçede yaptığı uygulamalarda toplam 122 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yapan 17 şüpheli ise tutuklandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Malkara ve Çerkezköy ilçelerinde uygulamalar yaptı. Uygulamalarda Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir, Bangladeş, Hindistan ve Nepal uyruklu toplam 122 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 17 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.- Tekirdağ