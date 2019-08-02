Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.

02.08.2019 12:42 Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tekirdağ'da D-100 ve D-110 kara yolundaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler yol kontrolünde yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Fas, Eritre, Sirilanka, Irak ve Somali uyruklu 141 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:53   "Biz Anadoluyuz Projesi"
15:53   Fenerbahçe Üniversitesi'nden "dijitalleşme" hamlesi
15:53   BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
15:52   Rektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez
15:52   ANTALYA Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi
15:52   Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı-4
15:51   Mazıdağı'nda karpuz hasadı başladı