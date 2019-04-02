Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili T.D. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA