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Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

07.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10 Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye düzensiz göçmen götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki yabancı uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü A.İ.K. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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