Haberler » Güncel » Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:20Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin beklediği araç, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştirdi.
Polis, kaçan aracı TOKİ konutları yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde 4 Somali, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 4 Irak ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:07:08