Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

10.10.2019 18:53Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Muratlı'dan Aşağısevindikli Mahallesi'ne yaya olarak giden bir grubu fark edip durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Muratlı İlçe Jandarma ekipleri bölgeye giderek arama çalışması yaptı. Jandarma çalışmasında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakaladı.

Muratlı Jandarma Karakolu'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Pakistan, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20 Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
19:18 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
19:17 İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
19:08 Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı
19:06 Konya'da iki kamyonet çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
19:04 14 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
19:02 Öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralı
10.10.2019 19:27:15